الصحة: توجيه رسمي بمد ساعات عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن مد العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين لمدة ساعة إضافية، قائلا: «هناك إقبال شديد من المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا لذلك وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بتيسير الإجراءات علي المسافرين للإنتهاء من تطعيهم»، موضحا أن لقاح «جونسون» ليس اللقاح الوحيد أو الدفعة الأخيرة، حيث أن حصة مصر من لقاح جونسون أند جونسون تصل إلي 25 مليون جرعة تصل مصر تباعا، بينما يجرى العمل على توفير لقاح «فايزر» خلال شهر أغسطس الجارى.

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة استقبلت لقاح «أسترازينيكا»، حيث تعمل الدولة علي تنوع مصادر لقاحات كورونا، وأن لقاح أسترازينيكا يعد من اللقاحات الفعالة والآمنة وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 3 أشهر وأثبت فعالية تصل إلي ٨٦%.

وأكد المصدر، أن مصر خالية من أي تحورات لفيروس كورونا حتي الآن، مشيرا إلي إجراء تحاليل جينية بصفة مستمرة داخل مستشفيات العزل الصحي للتأكد من خلو مصر من تحور «دلتا بلس».

يشار إلى أن تقارير صادرة عن وزارة الصحة والسكان، كشفت عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية لتصل إلى 82% بعد إعلان الصحة أمس خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى اليوم.

وأكدت الوزارة أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وأن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار هما السلاح الفعال للوقاية من «كورونا».