الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وانخفاضها الثلاثاء «فيديو»

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي من درجتين لـ3 درجات، وارتفاع نسب الرطوبة يتجاوز الـ90% على السواحل الشمالية و80% على القاهرة والوجه البحري، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، شارحة أنه إذا كانت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 38 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة تصبح أعلى من الدرجات السابق ذكرها من درجتين لـ 4 درجات، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 38 درجة مئوية على القاهرة وعلى السواحل الشمالية للبلاد 33 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد 40 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد تصل لـ43 درجة مؤية، ونسب الرطوبة مرتفعة وبالتالي تصبح درجات الحرارة أعلى من القيم السابق ذكرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة والإعلامية إيمان الحويزي، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس والانتظار في الشمس لفترات طويلة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، شارحة أن اليوم وغدا ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لـ3 درجات، وبحلول يوم الثلاثاء المقبل تبدأ درجات الحرارة تدريجيًا الرجوع للمعدلات الطبيعية ما بين 36 درجة و34 درجة.

وأشارت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة على المناطق الساحلية تتجاوز الـ90% وأحيانًا تصل لـ95%، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، ولكن خلال ساعات الليل تكون الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر بها نشاط للرياح، ما يقلل نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، وتكون درجات الحرارة في المعدل الطبيعي لها ما بين الـ32 درجة والـ33 درجة، وبالتالي تصبح المناطق الساحلية حول المعدل الطبيعي لها، ولكن نسب الرطوبة تُزيد الإحساس بدرجات الحرارة.