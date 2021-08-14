«الأرصاد»: شبورة مائية في الصباح الباكر تسبب انخفاض الرؤية

أشارت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات القاهرة والوجه البحري، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ولكنها شبورة مائية خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ولا تؤثر على حركة الطرق.

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة والإعلامية إيمان الحويزي أن الظواهر الجوية المتوقعة بمدن الصعيد، بالإضافة للحرارة المرتفعة، توجد رطوبة معتدلة من 60% لـ70%، ويوجد أيضا نشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد، ويجعل الأجواء خلال ساعات المساء معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي السبت والأحد، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 و30%، وعلى القاهرة الكبرى، تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ40 مئوية خلال يومي السبت والخميس، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 85%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 مئوية خلال يوم السبت، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و93%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 44 مئوية يوم السبت، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 42 مئوية على شمال الصعيد، يوم السبت، كما تسجل الرطوبة ما بين 20% و40%.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المقرر انتهاء موعد فصل الصيف 2021 في 21 سبتمبر المقبل، وأن عدد أيام فصل الصيف ستصل لـ 92 يوم و17 ساعة و54 دقيقة، إذ أن بدايته كانت في 21 يونيو الماضي، ففصل الخريق من المقرر أن يبدأ في 22 سبتمبر على أن يستمر حتى 21 ديسمبر 2021.