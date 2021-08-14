السيسي: لن يتم الإعلان عن أي مشروع سكني قبل إتمام 30% منه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة المصرية منحت الأرض للمطوّرين في مقابل إتاحة وحدات سكنية، من أجل زيادة الملاءة المالية للمطورين حتى يزيد حجم المعروض، موضحًا: «خصصنا 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%».

خصصنا 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر: «خلينا الأقساط على 30 سنة، كأن الناس بتدفع إيجار حتى نقلل قيمة القسط على الناس، لكي تكون الإتاحة لأكبر حجم من المواطنين».

وتابع رئيس الجمهورية: «الإعلان عن أي سكن لا بد أن يكون خلصان 30% منه، ولا نستهدف إعاقة الناس، لكن الدولة مسؤولة عن تأمين أموال البشر، وحتى نطمئن الناس أن الدولة مش بتتفرج لكن الدولة تنظم وتسيطر وتضمن حقوق الناس، وإلا هيبقى في مشكلة، بنقول الشقة هتتسلم بعد سنين، لكن المواطن بيستلمها بعد 10 سنين».