سائق يطعن والد زوجته بـ«مطواة» بسبب قضية خلع بالدقهلية

أُصيب سائق بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية بجرح قطعي أسفل الكتف الأيسر، نتيجة تلقيه طعنة بمطواة على يد زوج ابنته، إثر خلافات بينهما بسبب المصاهرة، ولجوء ابنته إلى المحكمة.

وتمكنت مباحث منية النصر من إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة ووجود قضايا منظورة امام المحاكم.

وصول سائق لمستشفى «ميت سلسيل» مصابا بالكتف

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول فكري السيد محمد خليفة، 56 عامًا، سائق، ومقيم ببندر الكردي، مصابًا بجرح قطعي أسفل الكتف الأيسر.

المصاب يتهم زوج ابنته بطعنه لرفعها قضية خلع

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم زوج ابنته ويدعى أحمد صبري البيلي، 37عامًا، سائق «توك توك»، ومقيم بقرية «الرياض» بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بآلة حاده «مطواة» بحوزته، لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة، ووجود قضايا منظورة أمام المحاكم.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده ضُبطت الأداة المستخدمة في الواقعة، والتحفظ عليها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7358 لسنة 2021 جنح مركز شرطه منية النصر، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.