إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في ترعة بأسيوط

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل محملة ببلوك من الجير الأبيض في ترعة «بني عديات»، التابعة لمركزمنفلوط في محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقى العلاج اللازم.

ورود إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سياره نقل فى ترعة «بني عديات»، دائرة المركز، ووجود مصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم (ن و س 5241)، محملة ببلوك أبيض فى ترعة «بني عديات»، أول طريق «بني عدي»، دائرة مركز منفلوط.

إصابة سائق السيارة

نجم عن الحادث إصابة سائق السيارة، ويُدعى «محمود محمد فهمي»، 32 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى انتشال السيارة من الترعة بواسطة ونش تابع للوحدة المحلية لمركز منفلوط، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.