«الجمهور هتف لدينا الشربيني».. 7 مشاهد من حفل عمرو دياب في العلمين «صور»

بحضور آلاف المتابعين الذين ملؤوا جوانب مسرح «ميوزيك أرينا» الماسة في العلمين الجديدة، أمس، قبل ظهور الهضبة عمرو دياب على المسرح، قدم الهضبة واحدة من أضخم حفلاته الغنائية في موسم الصيف الحالي.

وفيما يلي أبرز 7 مشاهد في حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة:

- حالة من التكدس المروري ضربت الطرق المؤدية إلى الساحل الشمالي، قبل بداية الحفل بساعات، بسبب توافد عدد كبير من الجماهير من الإسكندرية وقرى الساحل الشمالي لحضور الحفل، خاصة وأنه تم بيع جميع التذاكر بالكامل قبل أيام من موعد الحفل.

- بدأ الحفل بأغنية «أنا يا لأ»، كما قدم مجموعة من أغانية الجديدة التي قدمها الفترة الماضية.

- قدم عمرو دياب خلال الحفل الذي امتد لساعات ما يقرب من 30 أغنية من أشهر أعماله، منها أغانى قديمة لم يغيها في الحفلات منذ فترة طويلة مثل «يدق الباب» و«كان طيب»، وتفاعل الجمهور مع تلك الأغاني بصورة كبيرة.

- للمرة الأولى غنى «الهضبة» أغنية «اتقل» على خشبة المسرح، والتي كانت ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المياه الغازية، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

- هتافات عديدة باسم «دينا الشربيني» صاحب غناء عمرو دياب لأغنية «أجمل عيون» والتي يعرفها الجمهور بـ«برج الحوت»، حيث ارتبطت الأغنية بالعلاقة بين الفنان الكبير والممثلة الشابة، وبعد انتهاء الأغنية، ارتفعت صيحات بعض الحضور «ارجع لها يا عمرو».

- موقف إنساني شهده الحفل، حيث صعد أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح وهو يترتدي «تيشيرت» عليه صورة الهضبة، لالتقاط صورة معه، وهو الأمر الذي رحب به «الهضبة» وألتقط الصورة بهاتفه المحمول.

- ظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، فظهر في البداية بقميص ملون يناسب أجواء الصيف في الساحل الشمالي، وبعد ذلك ارتدى «تيشيرت» باللون الأسود وقبعة بنفس اللون.