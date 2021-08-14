الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ارتفاع جديد ونسبة الرطوبة تصل لـ85%

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت، قائلة: «يسود طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي بعض المناطق من جنوب البلاد والمدن المطلة علي البحر الأحمر مثل الغردقة».

وأضافت الهيئة، في بيان، « يستمر الإحساس بحرارة الطقس بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، مشيرة إلى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بدرجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

نسب الرطوبة تصل إلى 85%

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة تصل لـ85% على السواحل الشمالية، فيما تصل نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة إلى 80%، وعلى شمال الصعيد تسجل العظمى 40%، أما على جنوب الصعيد فتسجل العظمى30%.

حالة الطقس حتى نهاية الاسبوع

إلى ذلك أعلنت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي السبت والأحد، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 و 30%، وعلى القاهرة الكبرى، تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ40 مئوية خلال يومي السبت والخميس، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 85%.

أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 مئوية خلال يوم السبت، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و93%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 44 مئوية يوم السبت، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 42 مئوية على شمال الصعيد، يوم السبت، كما تسجل الرطوبة ما بين 20 و40%.