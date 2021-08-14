الأرصاد: انخفاض الحرارة خلال الأسبوع المقبل.. تصل إلى 37 في القاهرة

أعلن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس صيفي معتدل خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا بشكل نسبي مع منتصف الأسبوع المقبل، مع انخفاض نسبة الرطوبة في الجو مما يجعل شعور المواطنين بالحرارة أقل من الأيام الماضية، مضيفا أن الأسبوع المقبل لن يشهد عودة الموجة الحارة مرة ثانية.

مصر لا تتعرض للحرائق مثل البلاد المجاورة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه لاقلق من الحرائق التي حدثت مؤخرا في البلاد المجاورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي، مشيرا إلى أن مصر لا تتعرض لمثل هذه الحرائق.

ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

درجة الحرارة اليوم السبت:

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الأحد

الققاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 345 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.