موعد إعلان أسماء المقبولين في مسابقة وظائف هيئة المحطات النووية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، عن موعد إعلان أسماء المقبولين بمسابقة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، موضحًا أنه يجرى الإعلان عن الأسماء أول شهر مارس من العام المقبل 2022، وفقًا لإعلان الهيئة لسنة 2021، والبالغ عددها 300 وظيفة بمختلف التخصصات.

إعلان أسماء المقبولين بوظائف المحطات النووية

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الإعلان عن الأسماء المقبولة بجميع الوظائف المطلوبة سيكون في نفس التوقيت لبدء إجراء الكشف الطبي على دفعات بدء من أول شهر إبريل من العام المقبل 2022 لـ 214 مهندسًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية: «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، نووي، وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تطلبت مؤهل عالٍ مناسب وكذلك وظائف القانونيين، إضافة إلى وظائف العلوم المعلن عنها وهي 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2 والوظائف المكتبية 15 والوظائف الفنية 9.

مراجعه ملفات المتقدمين للوظائف بمختلف التخصصات

قال المصدر إنّ اللجنة المشكلة من قبل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقوم حاليًا بمراجعة ملفات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 وفقا للإعلان رقم 2 للتعيين بالهيئة واختيار المطابق منها للشروط المعلن عنها في المسابقه لبدء الاختبارات اللازمة لجميع التخصصات المطلوبة، لافتًا إلى أنه لن يجرى النظر إلى الملفات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط.

تخصيص قاعات الاختبارات وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر

أوضح المصدر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدأت في تخصيص القاعات التي ستجرى بها الاختبارات بمقرات الهيئة في العباسية ومدينه نصر بعد تزويدها بأجهزة الكمبيوتر اللازمة، منوهًا بأنه يجرى إجراء الاختبارات لكل مجموعة لمدة ساعة تقريبًا على أن يجرى إجراء الاختبار لأكثر من مجموعة في اليوم الواحد.

اختبار الهيئة يضم ممثلين من الكهرباء وجهات متعددة

أشار المصدر إلى أن آخر اختبار يجرى للمتقدمين هو اختبار المواجهة أو الهيئة، وسيكون من خلال لجنة مكبرة تشمل ممثلين من بعض الوزارات وممثلي جهات متعددة، وتضم أيضًا عناصر عالية المستوى من الهيئات النووية، ووزارة الكهرباء وجهات خارجية.