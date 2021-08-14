ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021: لمسات نهائية على رصد ومراجعة الدرجات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان النتيجة غداً الأحد، موضحاً أنَّ إعلان النتيجة سيكون في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس، وليس قبل ذلك، موضحاً أنَّه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية في رصد ومراجعة درجات الطلاب في مواد الشعبة العلمية والأدبية.

تعرف على ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021 كما هو معلن سابقاً دون أي تغيير، موضحاً أنَّ الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على «السوشيال ميديا»، والتركيز فقط في ما يتم إعلانه رسمياً من قبل الوزارة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن بالدرجات وليس بالتقديرات كما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنَّ النتيجة تكشف عن درجات الطالب في كل مادة دراسية، والدرجة العظمى والصغرى، لافتاً إلى أنَّه تمّ تصحيح الامتحانات إلكترونياً عبر أجهزة الماسح الضوئي في مراكز مؤمنة ومراقبة جيداً.

«شوقي»: بحثنا حلول واقعية بشأن طلاب التقسيم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 كشفت عن المؤشرات الأولية وهي مطمئنة جداً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن طلاب التقسيم للوصول إلى حلول ممكنة لا تؤثر على الطلاب الحاليين، موضحاً أنَّ طلاب التقسيم لا ينافسوا على أماكن الجامعات، مؤكّداً أنَّ جميع الطلاب سيأخذوا حقهم الطبيعي في الالتحاق بالجامعات دون أي مشكلات.

نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة

جدير بالذكر، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سعلن بالأسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الرسمي، وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة أنَّه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع، مؤكّداً أنَّ درجات الطلاب مطمئنة والفروض تكمن في شرائح توزيعها.