أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.. تصنيف الأوائل يشمل المواد غير المضافة للمجموع

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها طلاب الشعبتين العلملة والأدبية وكذلك مراجعتها وتسجيلها إلكترونياً، واعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مثلت كل هذه الإجراءات آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021، إضافة إلى آليات معينة في تحديد أوائل الثانوية.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.. تحديد الأوائل يأخذ يتضمن درجات المواد غير المضافة للمجموع

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 تتمثل في تحديد أوائل الطلاب عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات إلكترونياً سواء في المواد التي تضاف للمجموع أو التي لا تضاف للمجموع، مؤكّداً أنَّ جميع أعمال التصحيح تمت في مراكز مؤمنة جيداً.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ تحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 يأخذ في الاعتبار درجات الطالب في المواد التي لا تضاف للمجموع، موضحاً أنَّ الطالب الذي يحصل على مركز متقدم يجب أن يكون متفوقاً في جميع المواد الدراسية سواء مضافة للمجموع أو غير ذلك، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ ترتيب أوائل الطلاب في كل مادة.

تحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 يشترط عدم تأجيل مواد دراسية

وتابع المصدر، أنَّ تحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 يتمّ وفق مجموعة من المعايير الأساسية أبرزها التفوق الدراسي وعدم رسوب الطالب في الصف الأول والثاني الثانوي، وألا يكون مؤجلاً لإحدى المواد الدراسية، لافتاً إلى أنَّه يجرى حالياً تحديد أوائل الطلاب تمهيداً لإعلانهم رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المصدر أنَّ وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة الامتحانات خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، موضحاً أنَّ النتيجة جاهزة لاعتماد وزير التربية والتعليم، مشدداً على جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة أو مؤشراتها، مؤكّداً أنَّ هذه المعلومات سيتمّ الإعلان عنها رسمياً في مواعيدها.