رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. الشهادة بـ100جنيه

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المسافرين بضرورة التسجيل لحجز لقاح كورونا، مشيرة إلى تنوع مصادر لقاح كورونا الخاصة لأغراض السفر، وأكدت في، تقرير رسمي لها، استقبال شحنة من لقاح جونسون أند جونسون، وكذلك لقاح أسترازينيكا، وبنهاية الشعر الجاري سيتم استقبال شحنة من لقاح فايزر.

ودشنت الوزارة رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، ولا صحة لما تردد بأن لقاح كورونا يؤخذ بمقابل مادي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية الدخول على رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين بطريقة صحيحة، وجاءت خطوات الدخول على الرابط كالتالي:

- دخول المواطن على رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين الرابط.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- يقوم المواطن بادخال البيانات، والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم المحمول الخاص.

- استكمال البيانات، والتي تشترط وضع التاريخ المرضي للمواطن، إن وجد، والموافقة على شروط طلب اللقاح.

- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار خانة تطعيم المسافرين، واختيار المكان الراغب في التطعيم به.

- تقوم الوزارة فورًا بإرسال رقم طلب التسجيل، وبعد ذلك يمكن الذهاب إلى مركز التطعيم خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رسوم مالية مقابل استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، والتي وضعتها بعض الدول كشرط لدخولها، وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب، وهي رسوم توضع في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن هذه الشهادات وقالت إنها آمنه وغير قابلة للتزوير.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان مليون و700 ألف جرعة من لقاح كورونا بمطار القاهرة الدولي، لافتة إلى قيام هيئة الدواء المصرية بتحليل عينات منها لبدء تطعيم المواطنين بها بمراكز تلقي لقاح كورونا، وعددها أكثر من 539 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.