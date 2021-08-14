موعد بدء فصل الشتاء 2021-2022 بعد «صيف ساخن جدا»

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف للعام الجاري، والذي وصفته الهيئة العامة للأرصاد بأنه الأعلى حرارة منذ 5 سنوات، يتساءل الكثيرون عن موعد بدء فصل الشتاء 2021-2022.

وفي هذا الصدد، وضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة تجيب جريدة «الوطن» عن التساؤل موعد بدء فصل الشتاء 2021-2022 وذلك وفق تصريحات خاصة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في التقرير التالي..

موعد بدء فصل الشتاء 2021-2022

ويري خبراء الأرصاد أن درجات حرارة الصيف 2021 ستقل تدريجيا، حيث يحل فصل الخريف في 21 سبتمبر المقبل.

وبحسب خبراء الأرصاد فإن موعد فصل الشتاء العام الجاري يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل، بعد حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار.

وبهذا يكون فصل الصيف للعام الجاري وصلت لـ 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، إذ أن بدايته كانت في 21 يونيو الماضي.

وقال خبراء الأرصاد إن فصل الصيف شهد الكثير من الظواهر الجوية المختلفة كسقوط أمطار بشكل نادر على بعض المناطق وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد إلى نسبة 90%، ما يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الطبيعي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 - المحسوسة 40.

السواحل الشمالية: العظمى 32 - المحسوسة 34.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 43.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 - المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 34.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 - المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 33.

جنوب سيناء: العظمى 39 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 - المحسوسة 38.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 33.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 43

شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43