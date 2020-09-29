أول تعليق من شركة "اجبتانا" بعد مصرع 5 عمال في "بلاعة صرف"

وسط حالة الجدل المثارة حول مصرع 5 عمال بإحدى شركات التنمية الزراعية في محافظة البحيرة، داخل "بلاعة" للصرف الصحي، خاصة بمجزر الشركة، في دائرة مدينة بدر، نفت الشركة وجود أي إهمال من جانبها، قد يكون سبباً في حدوث المأساة، التي أسفرت عن مصرع 5 عمال، وإصابة 3 آخرين، جميعهم في سن الشباب.

وقال مصدر بمجزر "إجبتانا"، محل الواقعة، إنه "بعيداً عن الكلام الذي تداوله رواد سوشيال ميديا، فإن الموضوع لا يوجد به أي إهمال أو تقصير من أحد"، وأوضح أن ما حدث هو بلاغ لقسم الصيانة بالمجزر، بوجود انسداد بإحدى البيارات، وتوجه الفني "السيد صادق"، سباك، إلى محل الشكوى، ومعه المعدات الخاصة بحل المشكلة، وأثناء قيام العامل بإضافة مواد كيميائية، تساعد في تسليك البيارة، تصاعدت روائح وغازات أصابته باختناق، وسقط مغشياً عليه داخل البيارة.

وأضاف المصدر قائلاً: "لا أعلم من حاول ينقذ (السيد) أولاً، ولكن كان هناك 4 عمال بالقرب من موقع الحادث، بينهم سائق، ينتظر تحميل منتجات المجزر لنقلها وتوزيعها، فما كان منهم إلا أن هرولوا إلى البيارة مسرعين لإنقاذ زميلهم، إلا أنهم تساقطوا داخل البيارة، واحداً تلو الآخر، ليتم إخراجهم منها جثثاً هامدة، بعد عدة محاولات لإنقاذ أرواحهم".

وأكد مسئول الشركة أن جميع العمال المتوفيين لديهم تأمين خاص بهم، نفذته الشركة فور تعيينهم، وهو ما يكفل لأسرهم معاشاً شهرياً، بالإضافة إلى تكفل إدارة المجزر بجميع المصروفات الخاصة بدفنهم، وصرف تعويضات إلى أسرهم، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تحتسبهم "شهداء عند الله"، ونشرت نعياً لهم بالمجزر، كما سيتم "تخليد ذكراهم بتعليق صور لهم داخل المجزر، ليكونوا رمزاً للتضحية والفداء"، بحسب قوله.

ولقي العمال الـ5 مصرعهم، وأصيب 3 من زملائهم، نتيجة إصابتهم بالاختناق أثناء قيامهم بتسليك إحدى بالوعات الصرف الصحي في المجزر الخاص بشركة "إجبتانا" للتنمية الزراعية والداجنة، التابعة إدارياً لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا الـ5 الذين سقطوا في هذه المأساة، وهم: "السيد صادق"، مقيم بمحافظة المنوفية، و"رضا عبد السلام خلاف"، مقيم بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى "عطوة علاء"، و"محمد عبد المولى"، و"محمود محيي الدين"، ويقيمون بميت غمر في محافظة الدقهلية.