احصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وسط حالة من الترقب والقلق، ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وفي هذا الصدد تقدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر موقعها الإلكتروني، فور ظهورها، ليسدل الستار على ترقب نحو 700 ألف طالب هذا العام لإعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 من «الوطن» بطرق بسيطة فور ظهور النتيجة، إذ يمكن كتابته مباشرة على جوجل أو من خلال الموقع الإلكتروني للجريدة التي ستنشر النتيجة دون مقابل، كما أن نتيجة الثانوية العامة بالاسم سوف تكون حصرية عبر «الوطن».

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس للشعبة العلمية والأدبية فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال موقعنا الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن للباحثين عن النتيجة تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر «الوطن» من خلال هذا الرابط.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أعلن في بداية شهر أغسطس الجارى، أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد المنتهي تصحيحها مطمئنة تماما، لافتا إلى أن النتيجة هذا العام ستكون مبهرة، مرجعا ذلك إلى النظام الدراسي الذي تم تطبيقه خلال العام الدراسي، والذي يهدف إلى فهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى حصول عدد من الطلاب على الدرجات النهائية في المواد التي تم تصحيحها، وأن ذلك يؤكد صحة نظرية فهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الثانوية العامة التي ينتظرها الكثيرون وذلك بمجرد الانتهاء منها وبعد أن يتم التشاور مع وزارة التعليم العالي.