القابضة للمياه: استقبال 120 ألف شكوى خلال النصف الأول من 2021 بالجيزة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن إدارة الخط الساخن بالشركة استقبلت ما يزيد عن 120 ألف شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال الآليات والطرق التي وفرتها للمواطنين.

التعامل مع كل الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة

وأشار بدوي، فى بيان له اليوم ،إلى أن فريق الإعلام بالشركة تعامل مع كل الشكاوي الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والإلكترونية وكذلك بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أنواع وعدد الشكاوى التي تم حلها

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن الشكاوى تضمنت 103869 شكوى مياه ما بين انقطاع أو تسريب أو كسر أو ضعف و10683 شكوى صرف صحي وعدد 2330 شكوى محاسبية و1873 شكوى جودة مياه.

تسعى الشركة لفتح قنوات اتصال جديدة مع المواطنين

وفي نفس السياق، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي، أن الشركة تسعى دائماً لفتح قنوات اتصال جديدة مع المواطنين، مشيراً إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي ومراكز خدمة العملاء بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول 125، وخدمة واتس اب على الرقم 01221799777، كما يمكن للمواطنين متابعة أخبار الشركة عبر نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها عن طريق الرابط التالي: https://www.facebook.com/GizaCWW/

تقديم الخدمات المقدمة لما يزيد عن 9 ملايين مواطن بمحافظة الجيزة

جدير بالذكر أن الشركة تسعى دائما لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بما يتيح تسهيل تقديم الخدمات المقدمة لما يزيد عن 9 ملايين مواطن بمحافظة الجيزة.