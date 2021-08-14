وزير التعليم: نتيجة الثانوية مطمئنة للمجتهدين.. وحجب درجات «الغشاشين»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، مطمئنة لجميع الطلاب المجتهدين، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب أثناء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيًا، موضحًا أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر مستويات جميع الطلاب.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستظهر مستويات جميع الطلاب

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن رسميا ظهر يوم الثلاثاء المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوهًا إلى أن مؤشرات النجاح مطمئنة ولا داعي للقلق، مؤكدًا أن جميع الطلاب الغشاشين جرى حجب نتائجهم، إضافة إلى أنه سيجري حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب تداولهم أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزير التعليم: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تدعو للقلق

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستظهر مستويات الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية في كل مادة على حدة، منوهاً إلى أن جميع الطلاب الغشاشين نالوا عقابهم، مؤكداً أن الوزارة لن ولم تسمح بوجود الغش في امتحانات الثانوية العامة في الأعوام القادمة، بسبب العقوبات المشددة التي فرضت على الغشاشين.