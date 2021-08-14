ليكون مصدر جذب سياحي.. تطوير كورنيش المقطم

يعد تطوير كورنيش المقطم من أولويات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضمن خطة تطوير حي المقطم، مؤكدة أنها تتفقد المقطم باستمرار لمتابعة أعمال التطوير وكيفية تطوير كورنيش المقطم مع بحث كيفية استغلال هذا الموقع والاستغلال الأمثل له واستثماره ليكون ضمن المواقع الجاذبة للسياحة بما يعود بالنفع على الدولة واستكمال خطة تطوير أحياء المنطقة الجنوبية.

خطة تطوير كورنيش المقطم

وأكدت نائب محافظ القاهرة على مواصلة خطة التطوير لموقع كورنيش المقطم ومتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف أحياء المنطقة الجنوبية والتشديد على قيادات الأحياء بالعمل الميداني بعيدا عن المكاتب لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على مدى الانضباط بالشوارع والميادين والتفاعل السريع مع المواطنين.

منع الإشغالات والتعديات

وأشارت إلى تفقد كل شوارع وميادين حي المقطم وتم المرور على مجمع الأديان، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء أعمال تشطيب المسجد والكنيسة تمهيدا لافتتاحهم قريباً، مع التأكيد على تذليل المعوقات خلال تأدية أعمال التطوير من أجل خدمة أفضل للمواطن، والتأكيد على تحقيق الانضباط والنظافة بشوارع وميادين حي المقطم وتنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بما ينعكس إيجابا على المواطن، وتنفيذ خطة تالف الرصف وإصلاح البلدورات ورفع كفاءة الأسفلت وصيانة المطبات الصناعية، علاوة على متابعة خطة القضاء على مشكلات الصرف الصحى بنطاق الحى مع وضع لمسات جمالية للشوارع، مع تنفيذ حملات مستمرة لمنع أي إشغالات أو تعديات مع استعادة المظهر الجمالي والحضاري للمقطم، مع متابعة أعمال النظافة والتجميل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة استمرار خطة تطوير أحياء المنطقة الجنوبية ومنها حي المقطم وأبرز معالمه كورنيش المقطم حيث جار الارتقاء بكل المواقع الجميلة والتراثية والأثرية والسياحية في إطار تطوير القاهرة.