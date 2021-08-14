محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير مشروعي كورنيش النيل وحديقة بنت الشاطئ (صور)

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال النهائية التي تجري لتطوير كورنيش النيل، وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط؛ استعدادًا لافتتاح المشروعين خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتشهد المدينة نقلة جديدة بخطة التنسيق الحضاري وتحول كامل بشريانها.

وذكرت المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن طريق كورنيش النيل شهد عملية متكاملة من التطوير، التي تضمنت رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة الديكورية، وإحلال كابلات الكهرباء، وأيضًا إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، ورصف الطريق بالأسفلت وتخطيطه، بطول 3 كم بدءًا من منطقة الدعائم حتى ميدان الساعة.

وأضافت «منال عوض» أنه يجري الانتهاء من اللمسات النهائية بحديقة بنت الشاطئ، التي شهدت تطويرًا متكاملًا لكافة أرجائها، حيث شملت إحلال سور الكورنيش وممشى منطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد وتشجير الحديقة وإنشاء سور محيط بها؛ للحفاظ عليها، وأيضًا رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وسارية العلم، وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة مزودة بمظلات.

وأوضحت أن المحافظة حريصة على إتمام كافة الأعمال وفقًا لأعلى المعايير والاشتراطات؛ لتنفيذ مشروعات تطوير وتنسيق حضاري متكامل يليق بتلك المنطقة التي تُعد الأهم على الإطلاق بقلب المدينة.