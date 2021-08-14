إصابة 2 في تصادم على طريق «القاصد» بشبين الكوم

أصيب سائقان بجروح خطيرة في حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة «ميكروباص» وسيارة نصف نقل، على طريق «القاصد»، بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، لسماع أقوال الشهود ومعرفة ملابسات الواقعة، كما تم الدفع بمعدات نقل ثقيل، وجرى فتح الطريق أمام السيارات والمارة لمنع الزحام، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

رفع أثار الحادث وفتح الطريق أمام الحركة المرورية

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أنه تم التعامل الفوري من قبل مسؤولي الوحدة القروية في «البتانون»، إثر وقوع حادث تصادم على طريق «القاصد»، بين سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباص، على خط «جنزور»، وأسفر الحادث عن إصابة سائقي السيارتين، وتم نقلهما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جامعة المنوفية، حيث تم إبلاغ الشرطة والإسعاف وتم التعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ اللازم لتسهيل حركة المارة.

وشددت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، على ضرورة التصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، مشيرةً إلى أن العمل مستمر للتعامل مع أي عقبات، والعمل على حلها فوراً.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القاصد»، مما تسبب في إصابة شخصين، جرى نقلهم للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.