ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالمنوفية إلى 4 وفيات و15 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين (ملاكي وميكروباص) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى 4 وفيات، و15 مصابا، ونُقل بعض المصابون إلى مستشفى السادات، والبعض الآخر إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لخطورة حالتهم الصحية، التي تستلزم تدخلا جراحيا عاجلا، خاصة أن بعضهم يعاني من كسر بالجمجمة ونزيف في البطن.

أسماء 4 متوفين في حادث المنوفية

وأوضح مصدر طبي، أن الأربعة أشخاص المتوفين في الحادث بالسادات، هم، ياسين الديب، وعايدة فتح الله، وفاتن العطار، وأم محمد عبد العزيز، كما أصيب كل من: انتصار فتح الله، وريهام فتح الله، وبدرية فتح الله، وعمرو فتح الله، ومالك عمرو محمد، وحسام محمد فتح الله، وآيه محمد فتح الله، واحلام محمد فتح الله، ومؤمن شحاته عبد المؤمن، وطه محمد، وهالة محمد، وليد محمد فتح الله، وبهاء طه.

ورود إخطار بوقوع حادث تصادم

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارتين في مدينة السادات، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورا للحادث، كشفت عن قيام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وكذلك تجمع أعداد من المواطنين لمساعدة رجال الإسعاف لإسعاف المصابين.