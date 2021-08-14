لخريجي تجارة وما يعادلها.. تفاصيل وظائف شاغرة في 4 بنوك

يحرص خريجو كلية التجارة على البحث عن الوظائف الشاغرة في عدد من البنوك المختلفة، وفي هذا السياق أعلن عدد من البنوك عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، وظائف البنوك المتاح التقديم لها، وفق الصفحات الرسمية لبعض البنوك على «لينكد إن»، كالتالي:

بنك الإسكندرية

شروط وظائف بنك الإسكندرية:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في الإدارة أو علوم الحاسب.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل المصرفي.

- أن يكون لديه حس قيادي ممتاز في البرمجة النصية SQL.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تحليل الأعمال وتحليل البيانات والتحليلات ونمذجة البيانات وUML وذكاء الأعمال.

- معرفة جيدة في تطوير ETL.

- مهارات اتصال ممتازة.

ويمكن التقديم للوظائف المتاحة من خلال التواصل مع إدارة الموارد البشرية في الفرع الرئيسي لبنك الإسكندرية.

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في مجال تطوير الأعمال والتمويل وإدارة المنتجات، وجاءت الشروط كالتالي:

شروط وظائف بنك القاهرة:

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 6 و10 سنوات في مجال المنتجات المصرفية للأفراد.

- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات عرض جيدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الإلمام الجيد بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

وظائف بنك قطر الوطني QNB

أعلن بنك قطر الوطني عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل بها وهي «تكنولوجيا المعلومات والخدمات، والخدمات المصرفية، والخدمات المالية»، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظائف خريج جامعي متخصص في التسويق، أو البنوك أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات، ويفضل الماجستير.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن يكون ذلك في أحد البنوك الدولية ذات التصنيف العالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف على دراية بالهيكل التنافسي للسوق وممارسات الصناعة ولوائحها للمؤسسات المالية وقطاع البنوك المراسلة.

وظائف بنك أبو ظبي الإسلامي

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل كمحلل تطوير الأعمال والشؤون المالية، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه 4 سنوات من الخبرة في مبيعات في بنك متعدد الجنسيات أو إقليمي.