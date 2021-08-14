رجال الأعمال: قرار الرئيس بتنفيذ 30%من مشروعات الإسكان في صالح المواطن

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات العقارية كاملة التشطيب.

قرار في صالح المواطن

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش تصريحات اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب تتيح للمواطن الاستفادة من الوحدات بشكل سريع سواء من خلال العيش فيها أو تأجيرها.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عنه اليوم والذي يخص تنفيذ 30% من أي مشروع عقاري قبل طرحه للمواطنين، تعتبر قرارا إيجابيا لضمان حماية أموال المواطنين.

حساب بنكي لكل مشروع

ولفت إلى أنه من الجيد أيضا إنشاء حساب بنكي خاص بكل مشروع، ويتم فيه وضع أموال المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدة في هذا المشروع.

وأوضح أنه هذا الصندوق يتم إنشاؤه لمشروع واحد فقط، بحيث يكون هناك حساب لكل مشروع، ويتم صرف الأموال للمشروع التابع للحساب وليس مشاريع أخرى.

ولفت إلى أن تنفيذ قرار الرئيس بشأن إنجاز 30% من المشروعات قبل طرحها يحتاج إلى دعم من البنوك لشركات التطوير العقاري حتى تستطيع تغطية تكاليف تنفيذ النسبة المقررة من المشروعات العقارية دون حدوث أي أزمات مالية، وبهذه الطريقة سيضمن البنك أموال المواطنين، بجانب ضمان سهولة التنفيذ للشركة العاملة على المشروع.

حماية لأموال المواطن

وأضاف أن فكرة تنفيذ هذا القرار هي إيجابية بنسبة 100% لأنها تحمي أموال المواطنين وتضمن حقوقهم والتأكد من صحة المشروع وأن يكون تحت المراقبة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من المشروعات العقارية في مدينة بدر، وأعلن ضمن قراراته عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.