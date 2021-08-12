تقرير: مبادرة الـ3% تنعش سوق العقارات في مصر

ثقافة التمويل العقاري لم تعد قاصرة على الوحدات السكنية الفاخرة، لكن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري ذات الفائدة 3% أصبحت حديث الشارع المصري، وبخاصة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، كونها أصبحت حلا سحريا لمواجهة أزمة تراجع القدرة الشرائية في السوق العقاري داخل مصر في الفترة الأخيرة.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة الـ3% تنعش سوق العقارات في مصر»، موضحا أنه في حالة رغبة المواطن في أن يحصل على الوحدات ضمن المبادرة، يمكن أنه يبحث عن الوحدة السكنية المطلوبة بشرط أن تكون مستوفية لشروط المبادرة كافة.

الوحدة السكنية التي تدخل ضمن المبادرة يمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو بنك أو لفرد، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل جرى تسجيلها في الشهر العقاري أو تقبل التسجيل دون أن يكون عليها أي مخالفة، ثم يجري التقدم بطلب لأي جهة تمويل، لكي تضطلع بدورها بتقييم حديث يعبر عن القيمة الآنية للوحدة المراد تمويلها، وذلك عن طريق أحد المقيمين العقاريين المدرجين في قوائم بيوت الخبرة المعتمدة لدى البنك المركزي.

المبادرة لم تضع قيدا على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، لكن جرى الاستناد إلى أكثر من شرط جعل التمويل ميسرا بشكل أكبر من ذي قبل، حيث إن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه وللأسرة 6000 جنيه، وتكون الدفعة المقدمة المسددة من قبل العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.