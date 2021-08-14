السيسي: تكلفة تعديل المناطق غير المخططة أعلى بكثير من الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا سمينا المكان ده مدينة الأمل، عشان لما نيجي نقولها بعد كدة، اسمها مدينة الأمل»، وذلك ردًا على أحد المواطنين، الذي وجه حديثه له قائلًا: «أنا كنت ساكن في الكيلو 4.5 في عزبة الهجانة، في شارع الورشة، كانت المنطقة ما يعلم بيها إلا ربنا، حضرتك ريحتنا يا ريس راحة تامة».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، اليوم في مدينة بدر، «المناطق دي في زيها في الخصوص ومناطق كتير جدًا، نمو سكاني غير مخطط، مش عيب في المكان بل عيب في الظروف اللي كانت موجودة في البلد، اللي خلت النمو يحصل فيه كدة، الناس اللي فيها أهلنا ومسؤولين إننا نحسن ما أمكن منه».

وتابع رئيس الجمهورية: «عشان نعمل طريق واحد، تقريبا خلص، طوله 1.6 كيلو متر، شيلنا 4 آلاف وحدة سكنية، من ضمنهم الوحدات اللي الناس راحوا أهالينا، مش مشيناهم وقولنا لهم خدوا تعويض، قولنالهم تعالوا اقعدوا في مكان تعيشوا فيه عشان اعمل طريق للآخرين، عشان أشيل البيت، ومن خلال الإزالة دي يتفتح طريق في مكان مفيهوش طرق خالص».

وتابع: «لو عاوز أعمل شبكة طرق جوة مدينة الأمل، محتاج أشيل 30 ألف وحدة، بمرافقها بحالها ومحتالها بنص مليون جنيه للوحدة، يعني نعدي الـ 10 مليار، عشان نعمل شوية طرق، في حين إننا لو نعمل طريق في حتة فاضية، ميكلفنيش إلا تمن الطريق، لما نيجي نعدل حياة الناس تكلفة التعديل أعلى كتير من إني أعمل جديد».