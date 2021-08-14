السيسي يشكر المصريين على تحملهم برنامج الإصلاح الاقتصادي: جزاكم الله خيرا

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية إجراء برنامج الإصلاح الاقتصادي، متحدثا عن عام 2016 وما قبله، «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، «طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟، لما جينا ناقشنا في الموضوع ده، قولنا يا جماعة قدامنا خيارين».

وتابع: «قولنا إما أناية مياه نعديها وممكن نعيش، ولو سبناها هتبقى بحر ومش ممكن نعيش، كان فيه مخاطر والرأي العام كان رافض ده، لكن الخيار الأصعب أن المسؤولية قدام ربنا وقدام الناس، مقولناش الناس مش هتستحمل وخلاص بقى، لا الناس استحملت، وجزاكم الله خيرا في بلدكم وفي أسركم ومستقبل أبنائكم».