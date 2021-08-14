«المركزي» يقود البنوك لتقديم عروض حصرية للشباب

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١م

Sunday, 15 August 2021

يبدو أن القطاع المصرفى المصرى على موعد مع قصة نجاح جديدة أعدها له طارق حسن عامر محافظ البنك المركزى منذ توليه هذا المنصب فى نوفمبر 2015، فمنذ ترؤسه لـ«المركزى» وهو يولى اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالى واستقطاب شرائح المجتمع المختلفة ضمن المنظومة المصرفية، والتى بدورها ستسهم فى رفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر، وتقليص نسب البطالة، والقضاء على القطاع غير الرسمى، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبى، فوفقاً لتصريحات سابقة أكد «عامر» أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى يصل إلى 540 مليار جنيه، وهو يهدر نحو 50 مليار جنيه فوائد يمكن تحقيقها حال تداول هذه الأموال عبر الحسابات المصرفية.

وبدأ «المركزى» تحت قيادة طارق عامر رحلته فى دعم الشمول المالى باستحداث إدارة مركزية خاصة للشمول المالى، وتعليمات بفتح فروع صغيرة للبنوك بهدف التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، كما أصدر «المركزى» تعليمات بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، إلى جانب إصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت.

واستكمل «المركزى» رحلته من خلال إطلاق مبادرات خاصة على مدار العام تستهدف كافة شرائح المجتمع المهمشة أو غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية، فبداية من شهر مارس من كل عام أو كما يسمى بـ«شهر المرأة» يطلق البنك المركزى مبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة (8 مارس)، ويوم الاحتفال بالأم المصرية (21 مارس)، ويشهد شهر أبريل فعاليات مبادرة الشمول المالى احتفالاً باليوم العربى للشمول المالى (27 أبريل من كل عام)، كما يشهد شهر أغسطس فعاليات مبادرة الشمول المالى للشباب تزامناً مع اليوم العالمى للشباب (12 أغسطس)، وفى شهر أكتوبر من كل عام تستمر فعاليات مبادرة أخرى للشمول المالى والتى تكون تزامناً مع اليوم العالمى للادخار (31 أكتوبر).

وبادر البنك الأهلى المصرى فى تقديم العديد من المنتجات المصرفية المجانية بمناسبة اليوم العالمى للشباب، وذلك ما عبر عنه كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، قائلاً لـ«الوطن الاقتصادى» إنه فى إطار فعاليات فترة الشمول المالى للشباب التى تتم برعاية البنك المركزى خلال شهر أغسطس، يتيح البنك الأهلى المصرى عدداً من المزايا والخدمات المصرفية الخاصة بالشباب لتشجيعهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية فى تعاملاتهم المالية وتلبية احتياجاتهم ودمجهم فى القطاع المصرفى الرسمى.

وتابع حديثه بأن من تلك الخدمات والمنتجات التى يقدمها البنك الأهلى للشباب الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء الجدد من الأفراد والتى يتيحها البنك بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، بالإضافة إلى حسابات الشمول المالى للشركات والنشاط الاقتصادى والتى يقدمها البنك مجاناً وبدون حد أدنى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرفيين الذين لا تتوافر لديهم المستندات الكافية لفتح حسابات الشركات المتعارف عليها.

وأضاف «سوس» أن البنك الأهلى يدعم الشمول المالى أيضاً من خلال التوسع فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات الخصم المباشر، خاصة بطاقات الدفع الوطنية «ميزة»، وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء من خلال المراكز التجارية أو فى الشراء أون لاين من خلال الإنترنت.

البنك الأهلي يحتفل بالشباب بفتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية مجاناً وإصدار البطاقات بمزايا حصرية

وأوضح أن البنك الأهلى يتيح الاشتراك فى المحافظ الإلكترونية مجاناً للعملاء الجدد، وهو ما يتزامن مع الحملة الترويجية لبطاقة «ميزة» التى أطلقها البنك فى مايو الماضى، والتى يبلغ إجمالى عدد جوائزها 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائزاً كل 3 شهور حتى نهاية أبريل 2022، والتى تستهدف تشجيع التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية الجديدة «ميزة» فى المشتريات وباستخدام نقاط البيع المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية وتقليل التعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد، والتوسع فى تعميم تلك القنوات البديلة تطبيقاً لمبادرات البنك المركزى الأخيرة.

ولم يتأخر بنك مصر عن المشاركة فى فعاليات الشمول المالى، والتى تستمر خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2021، وذلك ما عبر عنه عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مؤكداً أن بنك مصر يوفر العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم كافة العملاء، وبالأخص فئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر اتساعاً فى المجتمع، لعل أبرزها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة «ميزة» للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً.

وأضاف أنه للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب والتى تتمتع بالعديد من العروض والخصومات، وللعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (BM) مجاناً، كما يتمتع العملاء من سن 21 عاماً إلى 30 عاماً بفتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO)، أما بالنسبة للعملاء مستخدمى تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

وأشار «المغربى» إلى وجود ممثلى فروع بنك مصر فى أكثر من 660 مكاناً خارج الفروع شملت الجامعات، والمدارس، والمجلس المحلى، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمتحف طلعت حرب باشا بالمركز الرئيسى لعدد 150 طالباً من طلاب الجامعات على مدار 5 أيام، حيث سيتم عرض وشرح لمحتويات المتحف وتاريخ بنك مصر. وبعد ذلك سيقوم الطلاب بإصدار بطاقة «ميزة» والمحفظة الإلكترونية BM Wallet.