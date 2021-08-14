السيسي يرد على سؤال أحد المواطنين «هو حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يمتلك الوقت للتفكير في أن يكون أهلاويًا أو زملكاويًا، لافتًا إلى أنه يحب كلا الفريقين وأنه «مصراوي».

جاء ذلك خلال رد السيسي على سؤال أحد المواطنين خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، إذ قال المواطن: «عاوز أسأل حضرتك سؤال، كل الموجودين عاوزين يسألوه، هو حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟».

وكان رد السيسي ضاحكًا: «تفتكر إني عند وقت أفتكر إني أهلاوي أو زملكاوي، أنا مصراوي، تفتكر اللي زيي كان عنده وقت يفكر في الحاجات دي، أنا مصراوي، وبحب الأهلي والزمالك».

فيما قال المواطن، إن الرئيس السيسي مثل أعلى للجميع، «لما بشوف حضرتك بتركب العجلة ، بحس إن فيه رسالة لينا كلنا».