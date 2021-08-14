السيسي: لو قولت هعمل نظام أو قانون 100% صح «أبقى مش صادق معاكم»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخوف فتاة تُدعى «روضة»، من أن قانون العمل الجديد يكون له تأثير سلبي على الشباب، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، اليوم، بمدينة بدر، إذ قال «عاوز أقولها خلي بالك، إحنا بنحاول نعمل كل حاجة بشكل متوازن، يعني إيه متوازن، يعني نحقق توازن ما بين الإيجابيات والسلبيات، لا نميل يمين أوي ولا نميل يسار أوي».

وأضاف «السيسي»: «التوازن ده مطلوب في كل حياتنا وقد يكون غريب علينا، لأن أمورنا مكنتش ماشية بتوازن في حاجات كتير، حصل حوار ونقاش مجتمعي حول قانون العمل الجديد، الموضوع اتناقش بواسطة منظمات مجتمع مدني وبواسطة البرلمان واللجان التخصصية أكيد، مجلس الوزراء أخذ نقاش كبير فيه أكيد، حتى نتلافى أي تأثيرات سلبية ما أمكن».

وتابع: «لكن بالمطلق منقدرش نقول أي إجراء على مستوى الدولة ميكونش ليه آثار، يعني محدش يقدر يقولي هعمل نظام 100% صح أو هعمل قانون 100% صح، لو قولت كده يبقى مش صادق معاكم، أكيد ممكن يأثر، وده دورنا في المبادرات، لما جينا نعمل موضوع يبقى ليه تأثير على بعض الفئات أخذنا إجراءات، لما جينا نعمل موضوع الإصلاح الاقتصادي، كنا عارفين إنه هيبقى ليه تأثير سلبي على فئات في المجتمع عملنا إجراءات، عملنا تكافل وكرامة ووسعنا الدائرة بتاعتها عشان تاخد 3 مليون أسرة كان هيبقى صعبة عليهم يتحملوا الظروف الصعبة الاقتصادية».

وواصل الرئيس قائلا: «لما نعمل قانون أو إجراء، هذا القانون نحاول نعمله لو ليه تأثير أحيانا يمس حد نعمله مبادرات تحل المسألة للمجموعة دي، وده عملناه لمجموعات كتير جدا وفي قطاعات كتيرة جدا».