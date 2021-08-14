السيسي: لا داعي للتعصب في الآراء.. «مش بزعل من حد أنا بزعل عليكم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يغضب من أسئلة أي مواطن: «أنا مش بزعل من أي حد، أنا بزعل عليكم، اوعى تكون فاكر أن المطلوب منك لولادك وبناتك إنك تأكلهم، لأ، لما تكون قاعد في أوضة أو أوضتين، طب الولاد دي هيعيشوا إزاي؟، مش أنا عاوزهم يطلعوا أسوياء متوازنين، ولا عاوزهم يطعلوا إيه؟».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي، في مدينة بدر اليوم: «إحنا بنتكلم كلام لكن الأمانة تقتضي إن إحنا نقول إزاي يطلعوا الناس دي أسوياء، عشان مايكونش فيه تعصب، يعني إيه تعصب، يعني يبقى واقفين كل واحد في مكانه متمسك برأيه وشايف إن رأيه هو الأصح، ممكن يكون رأيك صح ورأيي صح، وآراءنا كلها صح، وده مش معناه لوع في الكلام، كل واحد له وجهة نظره المحترمة، بس مانتخانقش مع بعض».