محافظ الإسماعيلية: حديقة جديدة بأسماء رموز «الدراويش» 

كشف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن أنه يجري حالياً إنشاء حديقة جديدة تحمل اسم «الدراويش»، على مسطح يبلغ حوالي 3 آلاف متر مربع، بدائرة حي ثالث الإسماعيلية.

بشارة: الحديقة تحمل أسماء رموز النادي

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم السبت، أن الحديقة التي يجري تنفيذها بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، ستكون منتزهاً عاماً لأبناء المنطقة، وسيتم عمل نصب تذكاري بها، يحمل أسماء رموز النادي الإسماعيلي من قدامى اللاعبين.

وتفقد «بشارة»، اليوم السبت، أعمال إنشاء حديقة «الدراويش»، في «شارع 19»، أمام الصالة المغطاة، في المنطقة بين عمارات «الدبش» ومنازل «الحرفي»، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل، وتطوير منطقة «الحرفي»، بعد إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والمساحات المملوكة للمحافظة بالمنطقة.

والتقى محافظ الإسماعيلية، خلال جولته، المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق، ووجه بضرورة إنشاء بيارات لشفط مياه الأمطار في «شارع 19»، المتفرع من شارع «فؤاد عزيز غالي»، حتى الشارع التجاري، وعمل ازدواج للطريق بعرض 24 متراً، وإيجاد مساحات انتظار بالشارع بعرض الطريق، لتخفيف السيولة المرورية.

وقال «بشارة» إنه سيتم تركيب بلاط انترلوك بين البنايات السكنية وحديقة «الدراويش»، التي تطل عليها، وتوسيع الطريق بين «الحرفي» ومساكن الشيخ زايد.

تطوير سور نادي المنتزه أمام الحديقة

وعن أعمال تطوير نادي المنتزه، أكد المحافظ أنه سيتم إنشاء بوابتين لنادي المنتزه، تطل على «شارع 19»، ووجه بتطوير نادي المتنزه، حتى يليق بمنظومة التطوير التي تتم في المنطقة بالكامل، وإعادة المظهر الجمالي والانضباطي لحديقة النادي.

وتفقد محافظ الإسماعيلية، كذلك، امتدادا شارع «المنتزه» حتى ميدان «الزهور»، ووجه بإزالة كافة الإشغالات الموجودة في المنطقة بالكامل، حتى يكتمل المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير، موجهاً بفتح محاور مرورية جديدة بين شارعي «فؤاد عزيز غالي» وشارع «الزهور» الرئيسي، ونقل جميع المرافق من كهرباء وتليفونات ومياه، التي تتعارض مع أعمال التطوير في جميع الشوارع والمحاور، التي يتم إصدار تعليمات بخصوصها.

كما وجه المحافظ بأن يكون عرض الرصيف في شارع «فؤاد عزيز غالي» متراً واحداً، لتحقيق السيولة المرورية، ومنع الإشغالات بالطريق.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومحمود الصوري، رئيس حي ثالث، والمهندس مارون إسحاق، استشاري التخطيط المروري.