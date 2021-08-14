28 موظفا وموظفة يتهمون طبيبا بالتحرش في قنا.. و«الصحة» تنقله وتعيده في يومين

تقدم 28 ممرضة وممرض وعامل في مستشفى أبوتشت المركزي، شمال محافظة قنا، بشكوى لوكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، ضد طبيب اتهموه فيها بالتحرش لفظيا وجسديا، وما دفع وكيل الوزارة إلى نقله من الإدارة الصحية في أبوتشت، ولكنهم فوجئوا برجوعه بعد يومين من نقله.

وتلقى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، شكوى جماعية موقع عليها 28 ممرضة وممرض وعامل في مستشفى أبوتشت، ضد طبيب اتهموه بالتحرش.

وحصلت «الوطن»، على صورة من الشكوى، وصور لقرارات النقل والعودة للطبيب المتحرش.

وقال مصدر طبي في الإدارة الصحية في مركز أبوتشت، رفض ذكر اسمه، إن وكيل وزارة الصحة استمع لشكوى الممرضات وتبين حقيقة الواقع ولذلك قرر نقله، ولكنه بعد يومين رضخ لضغوط من النواب في دائرة المركز وأعاده إلى عملة مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن هناك حالة من الغضب لدى مقدمي الشكوى ضد المسؤولين في مديرية الصحة لرضوخهم وإرجاع الطبيب «م.ك.ع» الذين اتهموه بالتحرش الجسدي واللفظي، مطالبين المحافظ بسرعة التحرك في تلك هذه الواقعة قبل تذمر الممرضات وإضرابهن عن العمل.

كانت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد قراراسترجاع طبيب أبوتشت بعد نقله بيومين.