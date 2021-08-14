أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إنه من المتوقع أن يكون موعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، خلال أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة وبعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021.

موعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى خلال أسبوع بعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة للوطن، أن موعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى وكذلك باقي المراحل المتعلقة بالتنسيق، سيتم تحديد موعدها وأيامها بعد وصول نتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الجامعات أنهت جميع استعداداتها بشأن تنسيق الجامعات 2021.

وعن إجراءات مواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال موعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى وباقي مراحل تنسيق الجامعات 2021، أكدت المصادر أنه سيتم التشديد على إلزام الجميع بالكمامة داخل الحرم الجامعي، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، أثناء مراحل التنسيق، وكذلك تخصيص أماكن الانتظار للطلاب وأولياء الأمور خارج المعامل، وسيتم عمل نظام الدخول بأولوية الحضور من خلال التسلسل الرقمي، مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والمعامل وأماكن انتظار الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير الطابعات وتحديث سيرفرات الإنترنت.

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادها لموعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى وتنسيق الجامعات 2021، مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن مواجهة أزمة كورونا.