حظك اليوم برج الجدي الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي بالصبر والالتزام، فهو يلتزم بمواعيده إلى أقصي درجة ويكره من يتأخرون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بيوم حافل بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.