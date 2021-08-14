لما جبريل: فخورة وسعيدة بتقديم إفطار الأسرة المصرية بحضور السيسي

أعربت الإعلامية لما جبريل، عن سعادتها البالغة بعد اختيارها لتقديمها حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي عُقد اليوم على هامش افتتاح المشروعات السكنية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ علقت: «الحمد لله».

وقالت «جبريل»، في تدوينة لها، «الحمدلله …I’m so happy full and grateful، قدمت النهارده احتفالية فطار الأسرة المصرية في حضور الريس، وفتحنا حوار مع الناس..الكلام كله وحتى كلمتي بسيطة وغير متكلفة و قريبة جدا من الناس».

كما استعرضت في التدوينة جزءًا من سؤال أحد المواطنين للرئيس السيسي، إذ قالت: «حد من الشباب سأل الريس أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قال له مكانش فيه وقت ولكني مصراوي، Im so grateful and proud».

السيسي: يجب تغيير نظام التعليم

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكافة الملفات والقضايا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كما تحدث أيضًا عن المشكلة التي تهم معظم الأسر المصرية في هذه الأونة، وهي الثانوية العامة وانتظار النتيجة، موضحًا أنه لا يمكن لأي مواطن أن يتصور بن الدولة تقوم بأي إجراء ضد مصلحة المواطنين، «إزاي ممكن المجتمع يتصور إن الدولة ممكن تعمل حاجة ضد مصلحة ناسها؟ أمال إحنا قاعدين نعمل إيه لو إحنا هنعمل ليك في التعليم مشكلة؟».

وتابع خلال حديثه عن درجات الثانوية العام: «درجات الطلاب إن قلت هذا العام سيتمكن مثلًا الطالب الذي حصل على 90% أو 80% من الدخول لكلية الطب، كما أن انخفاض المجاميع لا يعني أن الطلاب لن يكون لهم مكان في كليات القمة، مطمئنا الطلاب أن طريقة الامتحانات والإجراءات التي تمت لم تتم حتى يتم تعذيب الأسر أو الدولة، مؤكدًا أنه كان يجب تغيير نظام التعليم».