أبرز تصريحات السيسي في إفطار الأسرة المصرية: أحبطنا محاولة تدمير الدولة

تنشر «الوطن» أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، وذلك على هامش زيارة الرئيس إلى مدينة بدر لافتتاح عدد من المشروعات في 4 مدن جديدة، وقال الرئيس، خلال مشاركته الإفطار مع عدد من المواطنين، من بينهم أصحاب مناطق عشوائية استفادوا من خطط الدولة التنموية، إن مصر تمكنت من إحباط محاولات لتدمير البلاد، مشدداً على أن الشعب المصري تصدى لمحاولات «تخريب البلاد»، وأن المصريين هم من دفعوا ثمن مسيرة التصحيح والتغيير، مردفاً: «ما تحقق حتى الآن بفضل الشعب المصري».

وكانت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم، توجيه التحية للشعب المصري أجمع على هامش مشاركته في حفل الإفطار، قائلا إن كل الإنجازات التي تتحقق في مصر حالياً ليست سوى «خطوة من ألف خطوة»، موضحاً أن الدولة ستواصل خطواتها وتحركاتها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المعطيات كانت تشير لأن البلاد ستكون «في حال ثان»، وما يتحقق حتى الآن «بفضل الله».

أداة لتدمير البلاد.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

ولفت «السيسي»، إلى أنه في حال افتراض حسن النية؛ فإن الجماعات التي كانت تقاتل المصريين لم يعرفوا أنهم «أداة لتدمير البلاد»، وأننا كان من المفترض أن نوصل لـ«مرحلة خراب»، لكن المصريين تصدوا لذلك، واستشهدوا دفاعاً عن الوطن.

وأكد الرئيس استعداده لسماع أي نقد أو تساؤل من المصريين الحاضرين لفعاليات الإفطار، مؤكداً أنه دائماً ما يتحدث بصراحة وصدق، ويتحدث حسب الأمانة الموكلة إليه، ويتحدث حسب فهمه للموضوعات ومعرفته بها.

أبرز تصريحات السيسي اليوم عن الإصلاح الاقتصادي

ولفت الرئيس إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة وتستكمله حالياً بـ«الإصلاح الهيكلي» هو برنامج وطني، وأن صندوق النقد دوره هو «جهة دولية محايدة»، لتتابع ما يفعله المصريون للإصلاح الاقتصادي، وتقيم ما تم فعله.

وشدد «السيسي» على أن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق لولا كل أسرة مصرية، موضحاً أنه قبل «الإصلاح»، كانت الأمور تسير لعدم وجود «عملة صعبة»، وبالتالي لم نكن قادرين أن نوفر مستلزمات الإنتاج، وكانت مصانع القطاع الخاص ستغلق، والبطالة ستزيد ملايين.

الرئيس يشيد بدعم المصريين لـ«الإصلاح»: «جزاكم الله خيراً في بلدكم وأسركم»

وأوضح الرئيس أن الإصلاح الاقتصادي كان «الخيار الأصعب»، لكنه تحمَّل المسؤولية أمام الله وأمام المصريين، وتابع الرئيس مخاطباً المصريين: «جزاكم الله خيرا في بلدكم وفي أسركم ومستقبل أبنائكم».

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية ستواصل العمل والإنتاج، مؤكداً أن مصر والمصريين يستحقون كل خير.

وتحدث الرئيس خلال الإفطار مع عدد من أهالي المناطق العشوائية المستفيدين بخطط الدولة التنموية، وبعضهم من «عزبة الهجانة»، والذين أشادوا بجهود الدولة لتوفير حياة آمنة لهم، ليقول الرئيس إن مثل تلك المناطق يوجد غيرها مناطق غير مخططة، مؤكداً أنه يتم العمل لتحسين حياة «أهالينا» لأفضل مستوى ممكن.

وأوضح الرئيس أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أكبر بكثير من المناطق البكر الجديدة.

كما كرم الرئيس عددا من النماذج المشرفة المشاركة في المشروع القومي للإسكان، وسلم عقود الوحدات الجديدة لعدد من المواطنين.