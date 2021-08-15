حظك اليوم برج الميزان الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتميز بكونه شخصية تميل إلى الموازنة بين جميع أمور حياتها، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» خلال خدماته اليومية والمتنوعة التي يقدمها للقراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وقد يصيبك ذلك بالتشوش ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

اليوم تتسابق الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.