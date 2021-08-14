حظك اليوم برج القوس السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج القوس أنه شخصية حيوية ونشيطة ومحبه للاكتشاف، كما يعرف عنه أنه يحب الانطلاق والحياة ويكره التقيد، كما تكره امرأة هذا البرج الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة.

وتقدم «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2021 على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراجعة خبراتك السابقة وينفعك ميلك للانعزال، من المهم أيضا أن تعمل في صمت، وألا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.