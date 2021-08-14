حظك اليوم برج العقرب السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية والغيورة على الأشخاص المقربين منه، كما يعرف عنه انه برج يتسم بقدرته الكبيرة على التعبير عن مشاعره بطرق مختلفة ومبتكرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة، ويمدك الفلك بإصرار كبير.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالسحر والحيوية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.