حظك اليوم برج الدلو السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات البارزة والسمات الرئيسية التي يتسم بها مولود برج الدلو أنه يحب السفر بسبب عشق التغيير، كما أن صفته الرئيسية قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، كما يتميز البرج بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء، كما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.