رئيس جهاز مدينة بدر: تحدينا الوقت لإنشاء وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثني على ما جرى إنجازه من بناء وحدات سكنية مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العمل على البناء والتشطيب في تلك الوحدات السكنية جرى بجوده عالية، وكان التحدي الأكبر أمام الجهاز هو إنهاء البناء والتشطيب في وقت قياسي.

وأضاف «مندور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه ولإنجاز بناء تلك الوحدات السكنية جرى ضغط البرامج الزمنية على المقاولين من أجل إنجاز تلك الوحدات، كما جرى بناء 396 عمارة بمساحات للشقق تتراوح ما بين الـ115 متر و118 متر، جميعها بها 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، «مكنش عندنا رفاهية الوقت».

مندور: الرئيس لم يكن له أي تعقيب على ما جرى إنشاءه بمدينة بدر

وأكد أن كافة الوحدات السكنية تطل على مناظر طبيعية وأشجار جرى زرعها في تلك المنطقة، لافتا إلى أن الفرش الذي جرى تجهيز الوحدات السكنية به في متناول المنتقلين حديثا للعاصمة الإدارية، «حاولنا نحط فرش في كل حته في الشقة، ونستفيد بكل سنتيمتر فيها».

وتابع: «فيه جهات تانية غيرنا هي المنوطة بالتسعير، ولمن ستكون تلك الوحدات، وكنا من أول يوم عارفين هنخلص المشروع أمتي، ودخلنا كل الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفون أرضي وأنترنت وغاز الطبيعي».

واختتم: «إحنا جاهزين نستقبل أصحاب الوحدات السكنية أي وقت، وكان همنا أننا لازم نخلص المشروع قبل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، لأنه مكنش ينفع الرئيس ينقل الموظفين للعاصمة وإحنا لسه مخلصناش بناء تلك الوحدات السكنية».