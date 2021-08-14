انطلاق دوري «مستقبل وطن» للموسم الثالث بجنوب سيناء

افتتحت أمانة حزب «مستقبل وطن» في محافظة جنوب سيناء، برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، فاعليات الموسم الثالث من دوري« مستقبل وطن»، التي انطلقت مساء اليوم السبت، تحت إشراف أمين التنظيم، ياسر عرفات، واللجنة المنظمة للبطولة بالمحافظة، وبرعاية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

انطلقت مباراة الافتتاح من مدينة رأس سدر بين فريقي «أبو صويرة» و«وادي سدر»، وانتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 5 أهداف دون مقابل.

وفي مدينة طور سيناء، انطلقت المباراة الافتتاحية لفرق المدينة المشاركة في البطولة بين فريقي «محمود الحداد» و«الشباب»، وانتهت بفوز فريق الأخير بهدف نظيف، وجاءت المباراة قوية، حيث شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن دوري «مستقبل وطن» يستهدف المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة، في كافة مدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».

وقال محمد جبر، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن دوري «مستقبل وطن» يُقام على مرحلتين، تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى المدن والقري المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المحافظة لتحديد المراكز الأولي.

وأوضح جبريل فتيح، أمين الشباب بالمحافظة، من ممثلي اللجنة المنظمة للبطولة مع الإعلام والعمل الجماهيري والتنظيم، أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزة في مختلف مراحل الدوري على مستوي المدن والمحافظة، مشيراً إلى أن دوري «مستقبل وطن» يتم تنظيمه في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، لتقديم الخدمات للشباب، واكتشاف مواهبهم، وتحقيق أحلامهم.