  الكشف على 707 مواطنين خلال قافلة طبية في «الطرحة» بدمياط

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، إذ تم تنفيذ قافلة في قرية «الطرحة»، التابعة لمركز فارسكور، خلال يومي الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، في تصريحات له مساء اليوم السبت، أنه تم خلال تلك القافلة، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 707 مواطنين، حيث تم تحويل 7 حالات من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 11 حالة أخرى، فضلاً عن إجراء 135 تحليلاً معملياً، والكشف بالأشعة على 9 حالات، وبالسونار على عدد 22 حالة.

ومن المقرر أن تنطلق مبادرة «ابنى ابنك» يوم الاثنين القادم 16 أغسطس، بمقر الجمعية الخيرية بقرية «كفر الغاب»، بدائرة مركز كفر سعد، وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة ووحدتي السكان وتكافؤ الفرص بالمحافظة، ومديرية الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان.

وتستهدف المبادرة، التي من المقرر أن تستمر على مدار شهرين، نشر التوعية بين الآباء بالأساليب الخاصة بالتربية الإيجابية لأبنائهم، نفسياً وبدنياً واجتماعياً، حيث ستتضمن خطة المبادرة محاضرات توعوية بالتربية الإيجابية للمراهقين، والتغذية الصحية السليمة، وتوضيح حول فن الإنصات والاستماع الجيد.

تنطلق مبادرة «ابنى ابنك» بمركز كفر سعد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يتم تنفيذها بمختلف مراكز محافظة دمياط تباعاً.