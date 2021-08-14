الجزائر تودع شهداء حرائق الغابات: أنقذوا المواطنين من لهيب النيران

شيع الجيش الجزائري، اليوم السبت، شهداءه العسكريين الذي استشهدوا خلال مواجهتهم حرائق غابات الجزائر، التي اندلعت قبل أيام شمال البلاد، ومحاولتهم إنقاذ المواطنين من لهيب النيران.

وانتقل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، إلى المستشفى المركزي للجيش لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن في حرائق غابات الجزائر الأخيرة، الذين استشهدوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، قبل توجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية.

خيرة أبناء الجزائر

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية «أنه على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بأمتنا جرّاء فقدانها ثلّة من خيرة أبنائها جراء هذه الحرائق الإجرامية، أكد «شنڨريحة» تعاطفه الكبير وتضامنه العميق مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم»، مؤكدا أيضًا وقوف الجيش الوطني الشعبي إلى جانبهم مجددا لهم تعازيه الخالصة.

كما تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير على ما وصفه بالهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المُفعمة بمشاعر التعاطف الصادق، التي أبداها الشعب الجزائري في هذه الفاجعة الأليمة.

انقذوا إخوانهم من لهيب الحرائق

وخلال الكلمة التأبينية التي ألقاها بهذه المناسبة، قال مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي: «إن هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ووهبوا أرواحهم فداءً للوطن وإنقاذ إخوانهم المواطنين من لهيب نيران الحرائق الإجرامية، التي اندلعت في عدة مناطق من وطننا الغالي هي جرائم في حق الإنسانية وفي حق الطبيعة، حاول الأعداء من خلالها إشعال نار الفتنة وخلط الأوراق وزرع الفوضى والهلع واليأس في نفوس المواطنين، فوجدوا الرجال الأشاوس بالمرصاد، هؤلاء الأشاوس الذين رغم محاصرتهم بنيران الغابات الملتهبة من كل جانب، أبوا إلا أن يقاوموا ويصمدوا ويكافحوا النيران المتأججة بكل إصرار ومثابرة وإيمان، وأفشلوا المؤامرات والمخططات الدنيئة المعادية التي تستهدف الجزائر أرضا وشعبا، فقدموا أجمل صور التلاحم والتآزر والتضامن والتضحية والفداء».

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، إلى أن 26 شهيدا تم توديعهم بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، ونفس المراسم تمت بالمستشفى الجهوي للجيش بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة لتوديع 7 شهداء آخرين.