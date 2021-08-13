3 طائرات روسية تصل الجزائر غدا للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات

كشف موقع صحيفة «الشروق» الجزائرية، اليوم الجمعة، عن أن 3 طائرات إطفاء روسية ستصل صباح يوم غد السبت، إلى الجزائر، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات هناك، حسبما نقلت «روسيا اليوم».

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كلمة للجزائريين، أمس الخميس، إن طائرتين إسبانيتين ستصلان يوم الجمعة، للإسهام في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى طائرة سويسرية.

طائرتان فرنسيتان من طراز «كندير» للمساعدة في إخماد حرائق غابات الجزائر

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده مع الجزائر، في ظل ما تشهده من حرائق غابات بمناطق مختلفة، معلنا إرسال طائرتين من طراز «كندير» للمساعدة في إخمادها.

وكانت الجزائر، شهدت الأسبوع الأخير، أزمة كبيرة بفعل الحرائق التي اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 69 ضحية.

حرائق غابات الجزائر بفعل فاعل

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الحداد ثلاثة أيام منذ الخميس، على أرواح المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء الحرائق.

وأكد رئيس الحكومة أيمن بن عبدالرحمن، أن الحرائق التي تشهدها الجزائر بفعل فاعل وبأيد إجرامية، وتستهدف مناطق محددة ومدروسة.