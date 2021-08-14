نواب يشيدون بطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة: سينعش الاقتصاد

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن حديث الرئيس السيسي كان واضحا خلال افتتاح المشروعات السكنية، اليوم، حول أنن الدعم سيستمر لمستحقيه فقط لا غير، وأن الأمر يحتاج إلى تنظيم.

عمر: 50 % من الدعم لا يصل للمواطن

وأكد «عمر» أن التحول للدعم النقدي بات قريبا، وأن كل سلعة ستباع بسعرها دون ضرر لمحدودي الدخل، لأن الدعم الحالي يذهب 50% منه لغير مستحقيه، فعلى سبيل المثال وزن رغيف الخبز الرسمي 90 جرامًا، ولكن ما يصل منه إلى المواطن 60 جرامًا أو 50 جرامًا فقط، والباقي يتم سرقته، ما يستوجب تنظيم المنظومة كما طلب الرئيس وهذا لا يعني إلغاء الدعم أو تخفيضه.

إعادة تنظيم الدعم يقضي على الفساد

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الدعم أيضا لمنع الفساد والقضاء على الدعم المهدر الذي هو حق اصيل لمحدودي الدخل، وبالتالي تنظيم الدعم حماية للمواطن وحقه وليس انتقاصًا منه.

وأوضح أن الدولة تثبت معايير مستحقي الدعم، ويتم العمل منذ فترة على إعداد قاعدة بيانات كبيرة وموسعة، من شأنها تنظيم الدعم ليصل إلى المحتاج الفعلي، وحل أزمة الدعم النقدي وتسهل تنفيذه.

طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة لا يحتاج لقانون

وحول قرار الرئيس لطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، قال إنه أمر إيجابي لدعم الشركة والبورصة، مشيرا إلى أنه في النهاية ستكون الشركة بها كل الشروط ولا تحتاج إلى قانون جديد، والقانون الحالي ينظم انضمام الشركات.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، يساعد على إنعاش السوق وتمويل المراحل التالية، إضافة إلى انتعاش للبورصة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار غير المباشر.

نظير: سهم العاصمة الإدارية سيكون رابحا

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة لـ«الوطن»، أن سهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة سيكون سهمًا رابحًا، مما يسهم إيجابيا في تحقيق عائدًا كبيرًا، إضافة إلى إقبال المستثمرين على السهم بشكل عام، مما ينعش السوق المحلي.

إسكان النواب: قوائم مالية تصل إلى 100 مليار جنيه

ومن جانبه، أكد النائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، مؤكدًا أنه سيحقق انتعاشة غير مسبوقة، حيث تملك شركة العاصمة الإدارية القدرة على طرح قوائم مالية بقيمة 100 مليار جنيه تظهر كأموال سائلة بالبنوك، وهو ما يحقق نتائج غير مسبوقة لانتعاش البنوك والأسواق والبورصة والاقتصاد المصري بشكل عام.