أسعار مصايف شرم الشيخ أغسطس 2021.. تبدأ من 150 جنيها في الليلة

تشهد مدينة شرم الشيخ، إقبالًا سياحيًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وبدء عودة الطيران الروسي إلى المدينة بعد توقف دام 6 سنوات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف السياحية منذ بدء موسم الصيف.

وتختلف الأسعار من فندق لآخر حسب التصنيف الفندقي، ويستطيع السائح العادي أن يقضي بعض أيام في منتجع شرم الشيخ لوجود منشآت أسعارها تصل إلى 200 جنيه في الليلة السياحية، وتتوافر المواصلات الداخلية بأسعار تناسب الجميع، وبالتالي يستطيع السائح التنقل والاستمتاع في المدينة.

أسعار مصايف شرم الشيخ اغسطس 2021

وتختلف أسعار مصايف شرم الشيخ من منطقة إلى أخرى، ومن فندق إلى آخر، وفي هذا السياق، يقول محمد الديناري أحد أصحاب الشركات السياحية، إن شرم الشيخ بها أنواع كثيرة من الإسكان السياحي، يختلف سعره من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أن سعر الغرفة المزدوجة في الفنادق فئة خمسة نجوم تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه حسب موقع الغرفة، والغرفة في فنادق أربع نجوم بين 1200 حتى 500 جنيه، والفنادق ذات الثلاث نجوم أسعارها تتراوح بين 700 حتى 1200، والغرف الفردية تقل نحو 300 جنيه عن الغرف المزدوجة، والأسعار تشمل الإقامة والإعاشة طوال اليوم بالمشروبات عدا الكحوليات.

والإسكان السياحي عبارة عن وحدات سكنية وشاليهات، حيث يتراوح سعر الليلة السياحية بين 300 حتى 700 جنيه في اليوم الواحد، وهناك مؤسسات حكومية سياحية مثل نادي الرياضات البحرية، وبيوت الشباب، والقرية الشبابية وأسعارها تناسب طلاب الجامعات، وكذلك أصحاب الدخول المحدودة، حيث تبدأ من 150 جنيهًا للفرد حتى 450 جنيهًا، شاملة الإقامة والإعاشة.