نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد مدينة الطور لمتابعة مستوى النظافة

تفقدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، في جولة ليلية بمدينة الطور، لمتابعة نظافة الميادين العامة، والساحات، والكورنيش، والوقوف على مدى التزام الكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وزارت نائب المحافظ، خلال الجولة، الكورنيش، وشارع 306، ومقصد العائلة، وممشى أهل مصر، ومختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الأخرى.

نائب المحافظ تطالب المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة

وطالبت نائب المحافظ المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة، والاهتمام بالنظافة من خلال وضع المخلفات في صناديق القمامة التي جرى وضعها بكافة المناطق.

وقالت نائبة المحافظ، إنها لاحظت العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها عدد كبير من المواطنين، منها إلقاء المخلفات على الأرض ما يؤثر على الشكل الحضاري للمناطق الترفيهية بالمدينة، ويعكس عدم الحفاظ على الممتلكات العامة، التي جرى إنشائها لخدمة المواطنين وزائري المدينة.

حملة «معًا نرتقي» للحفاظ على نظافة الممتلكات العامة

وأشارت إلى أن المحافظة أطلقت حملة «معًا نرتقي»، بهدف مشاركة الشباب والمواطنين في حملات النظافة الخاصة بالمناطق الترفيهية، مما يسهم في تعديل هذه السلوكيات الخاطئة، والوصول إلى الهدف الأسمى وهو الحفاظ على الممتلكات العامة واستدامة المشروعات الخدمية، ما يوفر بيئة نظيفة وحياة كريمة للمواطن.

توقيع غرامة فورة على المخالفين

وأكدت نائب المحافظ، أنه جرى تزويد جميع المناطق الترفيهية بمنظومة كاميرات مراقبة على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يُجرى تطبيق غرامات فورية على أي مخالفات تتسبب في حدوث تلفيات، لافتة إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير مدينة طور سيناء تخطت الـ200 مليون جنيه، وتضمنت تطوير بعض الطرق الرئيسية بالمدينة، ومنطقة الكونيش، وميدان أفريقيا، وشاطئ الفيروز، وممشى أهل مصر، وشارع 306، ومقصد العائلة، وجارِ تنفي المرحلة الثانية الخاصة بتطوير المدينة.