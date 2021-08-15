شيخ الأزهر يتأثر بوالدة الأول على الثانوية: «بـ100 أب وأبناؤها مشروع حياة»

نشر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثناء تهنئته للطالب «أمير»، بعد حصوله على المركز الأول مكرر في الشهادة الثانوية الأزهرية، إذ قال له في الفيديو: «ألف مبروك يا أمير، نجحت وجبت 100% في الثانوية الأزهرية، وبقيت الأول مكرر، أنت كنت في معهد طلعت النموذجي، شد حيلك بقى وإن شاء الله نكرمكم في احتفال»

أول مكرر ثانوية عامة يتلقى تهنئة من رئيس الأزهر الشريف

فيما كان رد الطالب: «الله يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يطول في عمر حضرتك، ويدي حضرتك الصحة ويعين حضرتك على أعدائك، ويحفظ حضرتك»، فيما سأله شيخ الأزهر عن والديه، فرد الطالب بأن والده توفى منذ 9 سنوات، ووالدته هي التي وقفت بجانبه، ما جعل شيخ الأزهر يطلب منه الحديث مع والدته من أجل تهنئتها، الأمر الذي أدخل السرور على قلبها بشدة، إذ قالت «أنا مش مصدقة أني بتكلم مع حضرتك».

والدة أمير توجه رسالة لشيخ الأزهر بعد حصول نجلها على أول مكرر ثانوية أزهرية

وقالت والدة الطالب أمير لشيخ الأزهر: «ربنا يحفظك ويعز الإسلام بك، أنا بحب حضرتك، وبعز حضرتك جدا، أنا عندي 3 في الأزهر وكلهم من الأوائل، مريم معيدة في كلية الصيدلة، وأميرة في 3 جامعة كلية الطب، وأمير الذي حصل على 100% في الثانوية العامة الأزهرية، وهيدخل طب إن شاء الله، أنا بشكر حضرتك جدًا يا فضيلة الإمام، أبوهم متوفي من 9 سنوات»، فيما رد شيخ الأزهر: «أنا اللي بشكر حضرتك جدا، أنتي بـ 100 أب، هنعمل احتفالية وندعي حضرتك».

شيخ الأزهر يُشيد بجهود والدة الطالب أمير

وعلق شيخ الأزهر، على الفيديو، بصفحته «فيسبوك»،: «تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التي رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً في التفوق والنَّجاح، تحيَّتي وتقديري وإجلالي لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة ».